Promozione, sfida per il primato al Riva: il LIVE di Pontelungo-Carcarese

Albenga. Sfida ad alta tensione all’Annibale Riva, dove questo pomeriggio si gioca per la vetta: l’obiettivo del Pontelungo è di raggiungerla, quello della Carcarese è di restarci.

Tre punti, dunque, che valgono oro: gli ingauni in caso di vittoria riuscirebbero per la prima volta in questo campionato a spodestare i valbormidesi dal primo posto; i biancorossi invece guadagnerebbero un vantaggio maggiore proprio dai rivali di giornata, portandoli a – 5. Un risultato a cui sicuramente farà molta attenzione il Millesimo, secondo a pari punti con il Pontelungo.

