Prosegue a Casa Massà “Spazio mamma”, i prossimi incontri

Proseguono gli incontri di “Spazio mamma”, rivolto alle mamme che hanno bambini nel primo anno di vita. Gli incontri si tengono il venerdì mattina a partire dalle 10 a Casa Massà, in via Cadorna 24 alla Spezia. Venerdì prossimo la pedagogista Gilda Esposito parlerà delle relazioni educative, mentre venerdì 28 febbraio sarà la volta dell’infermiera pediatrica Cristina Viscardi sul tema “Neonato … istruzioni per l’uso”.

