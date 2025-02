Rapallo: “Libriamoci”, all’Istituto comprensivo tornano in classe i testimonial

Da Enrica Guidotti docente e addetta stampa Istituto comprensivo Rapallo

Dal 17 al 22 febbraio all’Istituto Comprensivo Rapallo tornano in classe i testimonial del piacere di leggere per raccontare a bambini e ragazzi il loro libro preferito Libriamoci, la grande festa diffusa e collettiva per celebrare la lettura ad alta voce arriva quest’anno all’undicesima edizione e l’Istituto Comprensivo Rapallo come ogni anno aderisce alla manifestazione promossa dal Ministero della Cultura e da quello dell’Istruzione e del merito per stimolare negli studenti il piacere di leggere nella settimana dal 17 al 22 febbraio 2025.

All’invito lanciato dai docenti di Lettere della scuola ha risposto con entusiasmo lo scrittore per ragazzi come Marco Tomatis, che leggerà brani dai suoi libri scritti con Loredana Frescura Senza voce, dedicato alle condizioni di vita dei migranti italiani in Svizzera negli anni Sessanta, Judith, incentrato sulla persecuzione degli ebrei, e Liuba voleva gli occhiali neri, storia di una ragazza nella Resistenza. Il disegnatore di fumetti Giacomo Scognamiglio inviterà i ragazzi a

un confronto su alcune pagine e immagini del libro di Maria Perotti Oltre il muro, delicata storia di un ragazzo con la sindrome di Asperger che lavora per realizzare i suoi sogni affrontando con coraggio le difficoltà quotidiane.

Non mancheranno come sempre i protagonisti della cultura del territorio come l’astrofilo e astrofotografo Andrea Chiantore, che affascinerà i ragazzi parlando dell’osservazione delle stelle e delle bellezze del cielo; l’architetto Alessandra Rotta che parlerà delle caratteristiche del paesaggio ligure; la studiosa di filosofia ed etica delle macchine Soraya Pelvio smonterà gli stereotipi che riguardano la scelta delle ragazze di studi e professioni scientifiche.

Dal mondo dell’imprenditoria Gianni Garbarino del Caffè Canepa racconterà la storia dei cubeletti, i dolci strettamente legati alla storia della città, e farà percorrere ai ragazzi il viaggio del caffè, dalla pianta alla tazzina. La designer Maria Chiara Maggi racconterà la sua esperienza di imprenditrice nel settore dei vestiti per bambini esortando i ragazzi a credere nei loro sogni. Immancabile la presenza del vulcanico salumiere e docente all’Università di Slow Food Guido Porrati di Parla come Mangi, che ha partecipato a tutte le edizioni incantando i ragazzi della Primaria e della Secondaria col suo talento istrionico.

» leggi tutto su www.levantenews.it