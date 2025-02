‘Santa’: cimento invernale, 119 coraggiosi alla nuotata collettiva; un successo

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine”

Una bella domenica mattina ha accolto, in piazza del Sole, i partecipanti alla nona edizione del “Cimento invernale”.

Ben 119 coraggiosi nuotatori hanno sfidato i 13 gradi di temperatura di una limpida acqua, giocando e scherzando, come tutti gli anni.

Come sempre, per l’organizzazione di questa sfida acquatica, con il suo motto “Tuffati a Donare”, bisogna ringraziare l’AVIS sammargheritese, la sua instancabile Presidente, Marta Gambarini ed i numerosi volontari che hanno contribuito alla preparazione ed allestimento della bellissima piazza.

La mattinata ha avuto inizio con la presentazione di una nuova iniziativa, creata da “Salty Friends”, gruppo di volonterosi amici sammargheritesi, volta alla pulizia delle spiagge, con la partecipazione degli stessi bagnanti e fruitori degli spazi marini. L’evento è proseguito, quindi con una seguita dimostrazione di cani da salvataggio, della Società Nazionale Salvamento di Nervi che, con i loro istruttori, hanno simulato interventi di soccorso in mare.

