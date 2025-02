Serie D, l’Albenga non c’è più. L’ex presidente Tomatis: “Il club ha 185mila euro di debiti per materiale sportivo”

Un disastro annunciato, con i segnali ormai “classici” di quando qualcosa non torna già in estate. L’Albenga non c’è più. Il club, che solo due anni fa era tornato in Serie D dopo 33 anni, ha ritirato in questo weekend prima squadra e juniores dal campionato. Il colpo finale per un club che si trascinava avanti come uno zombie, con le giovanili lasciate al Pontelungo in estate e con voci ricorrenti di debiti. Debiti pesantissimi confermati dall’ex numero uno del club Andrea Tomatis, che tramite un suo messaggio social ha reso noto che il club, gestito dal dirigente sportivo Nicola Bisazza e un misterioso commercialista milanese (Cristian Candela, di lui solo una foto a inizio anno. Impossibile contattarlo al telefono nonostante i ripetuti tentativi) ha un debito per materiale sportivo di 185.000 euro.

Le parole di Tomatis

