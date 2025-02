Sestri: verso l’ampliamento della rete ciclabile; sopralluogo richiesto da Fiab

Dal sito del Comune di Sestri Levante

Nella mattinata di venerdì 14 febbraio, su richiesta dell’associazione Fiab Tigullio Vivinbici, l’assessore all’Ambiente Valentina Armanino ha effettuato un sopralluogo sulla rete ciclabile cittadina, accompagnata dal presidente di FIAB Tigullio Vivinbici Marco Veirana e dal consigliere Piero Pastorelli, da un agente della Polizia Locale e da un tecnico dell’Ufficio Manutenzione.

Con l’obiettivo di analizzare e valutare lo stato delle piste ciclabili e individuare possibili interventi migliorativi e correttivi volti a migliorare la sicurezza e la fruibilità, il sopralluogo ha interessato diverse zone della città, dal centro fino al lungomare, includendo via XX Settembre e via Fascie, ma anche via Baden Powell, via Pace nel Mondo, via Tino Paggi e via Sara.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto dell’Amministrazione finalizzato alla riqualificazione e all’ampliamento della rete ciclabile, non solo per migliorare la connessione tra i quartieri, ma anche per promuovere una mobilità sostenibile attraverso una pianificazione organica e integrata delle infrastrutture ciclabili.