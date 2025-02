Val d’Aveto, raffica di soccorsi per escursionisti sulla neve: una donna grave in ospedale

Santo Stefano d’Aveto. Giornata movimentata in Val d’Aveto, dove la neve ha attirato molte persone nel weekend e il soccorso alpino è stato impegnato in diverse operazioni di soccorso.

Il primo intervento è stato necessario per una coppia che si è avventurata per una escursione nella zona del monte Penna. Mentre i due stavano affrontando il Canale delle Donne, sono caduti per alcuni metri. Lui è rimasto illeso, lei ha rimediato una commozione cerebrale e una probabile frattura del bacino. Sul posto il soccorso alpino e speleologico Liguria che si trovava in zona. Sono stati i loro tecnici a prestare le prime cure alla coppia e allertare il 118. A recuperare la donna è stato l’elisoccorso emiliano decollato dalla base di Pavullo. L’infortunata è stata trasportata all’ospedale di Parma. Presenti anche i vigili del fuoco di Borgotaro.

