Albenga, riapre al traffico il Lungocenta Croce Bianca

Albenga. È stato riaperto oggi, lunedì 17 febbraio, il Lungocenta Croce Bianca di Albenga, nel tratto tra l’intersezione con via Fiume e via XXV Aprile. In questo modo è stata ripristinata la viabilità verso la zona mare. L’intervento di ripristino dell’argine del fiume Centa, danneggiato nel 2020, è stato seguito da Regione Liguria, competente in materia.

L’opera è stata collaudata a fine 2024 e consegnata al Comune, che ha già stanziato la somma necessaria al ripristino dell’asfalto, alla realizzazione del marciapiede e di una pista ciclabile.

