Ancora disagi sulle autostrade liguri e savonesi: cantieri e bollino rosso sulla A10

Savona. Nuovo aggiornamento sulla situazione delle autostrade liguri e savonesi, con un lunedì che si conferma all’insegna dei disagi e dei lunghi tempi di percorrenza sulle tratte interessate dai cantieri e dai lavori di manutenzione ancora in atto.

Non andrà meglio nei prossimi giorni per chi viaggia in autostrada, in quanto le criticità proseguiranno, infatti, anche nella giornata di domani, martedì 18 febbraio: le previsioni parlano di bollino rosso sulla A10 tra Savona e Genova in entrambe le direttrici di marcia. E anche sulla A26 verso Gravellona Toce per buona parte della giornata sarà bollino rosso.

