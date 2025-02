Bimbo di pochi mesi con una malattia rara, la famiglia lancia una raccolta fondi per curarlo e stargli vicino

La vita è una sfida continua e a volte il destino decide che alcune circostanze devono essere più dure delle altre. Poi quando le difficoltà toccano qualcuno che si ama si diventa più forti e si cerca di essere invincibili anche se, apparentemente, l’essere umani non lo permetterebbe. E’ quello che la famiglia del piccolo Ethan, un bimbo spezzino di pochi mesi, sta affrontando sin dal principio. I medici infatti hanno diagnosticato al piccolo una malattia rara, atresia esofagea long ap di tipo B, che gli permette di alimentarsi solo tramite un particolare dispositivo esterno.

Le cure del piccolo Ethan non saranno a breve termine perché la sua condizione deve essere costantemente monitorata a partire dal dispositivo che gli permette di “mangiare” e tra poco tempo dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento. Davanti a una condizione così delicata la sua famiglia ha risposto “presente” e sta facendo l’impossibile per dare al piccolo tutto ciò di cui ha bisogno. Per le cure e gli esami il bimbo è spesso al Gaslini di Genova, i genitori per essergli sempre vicini stanno adottando scelte radicali che però necessitano disponibilità economiche importanti. Non di rado le cronache nazionali narrano di raccolte fondi per sostenere diverse cause. Anche i genitori di Ethan hanno adottato questa strada pubblicando un appello su Go Found Me.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com