Chiavari: “Ipotesi polo scolastico a Caperana, in zona rossa e 30 bus per trasferire gli studenti”

Il sindaco di Chiavari, Federico Messuti, risponde così alle dichiarazioni del presidente Circolo FdI Terre dell’Entella – Chiavari.

“Alex Molinari, probabilmente, è abituato a stare nel suo ristorante, in passeggiata a mare, e non sa di cosa parla perché portare 1500 studenti, ogni mattina, a Caperana vorrebbe dire paralizzare il traffico, già difficile in tutta la zona, con oltre trenta autobus. Gli studenti dovrebbero scendere dal treno, prendere il bus per raggiungere via Parma, dove non esiste né il parcheggio né lo spazio di manovra. Il traffico del mattino, già congestionato, risulterebbe paralizzato. Inoltre, non risulta, che il Ministro della Difesa On. Crosetto abbia mai dato la disponibilità di dismettere la Scuola Telecomunicazioni di Caperana, cedendo gli spazi che, peraltro, sono tutti in zona rossa per pericolo esondazione dell’Entella, e la struttura si trova sull’argine del fiume. Viceversa il Comune di Chiavari ha messo a disposizione la Colmata mare per realizzare un moderno campus scolastico in grado di soddisfare i più alti standard di sicurezza e fruibilità. È un modo per valorizzare un’ampia parte di territorio pubblico a favore dei cittadini e dei ragazzi. Vicino alla stazione ferroviaria e al centro, con la possibilità di realizzare ampi spazi verdi e sportivi, situato accanto al parcheggio di interscambio della Colmata. Opera indipendente e autonoma dalla costruzione del depuratore. Molinari dovrebbe sapere che è lo Stato ad avere competenza in merito al finanziamento degli investimenti scolastici: Comune e Città Metropolitana hanno individuato una possibilità concreta, cercando di risolvere i problemi della scuola che nessuno fino ad oggi ha mai affrontato – prosegue il primo cittadino – Senza idee e senza progetti concreti, Molinari e company hanno amministrato per cinque anni e i risultati erano sotto gli occhi di tutti: sono stati, infatti, bocciati dai cittadini. Hanno approvato il depuratore di vallata per 11 comuni, la diga Perfigli e non hanno mai risolto il problema degli spazi scolastici. Forse Molinari spera nella restaurazione, con un ritorno del duo Levaggi-Garibaldi per realizzare in Colmata volumi residenziali e direzionali”.

