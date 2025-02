Cinque professionisti per cinque incontri con Spazi Fotografici

Spazi Fotografici ha il piacere di comunicare l’inizio di un nuovo ciclo di incontri di formazione sul flusso di lavoro che ruota attorno all’organizzazione di una mostra fotografica (ma non solo) di alto profilo: per rispondere ai molti quesiti che stanno dietro le quinte di un grande evento sono stati interpellati cinque professionisti tra i massimi esperti italiani, ognuno responsabile delle esposizioni di importanti istituzioni pubbliche e private: in ordine di apparizione Antonio Carloni, vicedirettore di Gallerie d’Italia e già fondatore e direttore di Cortona on the Move, il collettivo Kublaiklan, che collabora con moltissimi festival ed istituzioni principalmente, tra le altre cose, per allestimenti all’aperto, Matteo Balduzzi curatore del MUFOCO-Museo di Fotografia Contemporanea, l’unico museo pubblico esclusivamente dedicato alla fotografia in Italia, Monica Poggi, curatrice responsabile delle mostre di CAMERA Torino, e Niccolò Fano, fondatore e direttore della galleria Materia di Roma.

Nei vari incontri saranno affrontati i diversi punti di vista, gli obiettivi, il flusso di lavoro, gli interlocutori, la storia dei “modi” di esporre la fotografia e saranno analizzati molti casi di studio concreti dall’ideazione alla realizzazione ed alla comunicazione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com