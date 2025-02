Comunali Genova, Silvia Salis: “Io candidata, scelta di cuore per una città che amo”

Genova. Ha annunciato che inizierà a fare campagna elettorale partendo dai quartieri della città, “dalle genovesi e dai genovesi”, ma prima di tutto si presenterà alle donne della coalizione: la prima uscita pubblica di Silvia Salis sarà dedicata a loro.

Salis, vicepresidente del Coni e plurimedagliata nel lancio del martello, ha sciolto le riserve e ha detto sì alla coalizione progressista che le ha chiesto di essere la candidata sindaca di Genova in questo lunedì 17 febbraio. Un paio di settimane dopo la scadenza che il centrosinistra si era prefissato, e quando mancano circa tre mesi al voto per le comunali, previste per metà maggio (ma la cui data non è stata ancora definita).

