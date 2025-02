Dal Festival di Sanremo al Porto Antico: i grandi concerti estivi tra Brunori Sas e Antonello Venditti

Genova. C’è un solido fil rouge tra la rassegna musicale estiva di Genova, Porto Antico EstateSpettacolo, e il Festival di Sanremo. In questi ultimi 25 anni anni sono moltissimi gli artisti che sono passati dal Porto Antico di Genova all’inizio della loro carriera e che sono poi saliti sul palco dell’Ariston, così come tanti sono stati gli artisti che, portati improvvisamente dal Festival ai vertici della scena musicale italiana, sono tornati o sono approdati per la prima volta all’Arena del Mare.

Anche quest’estate parecchi artisti del Festival arriveranno al Porto Antico. Brunori Sas, sul podio nella classifica finale con un terzo posto e insignito del premio Sergio Bardotti per il miglior testo, si esibirà l’11 luglio nell’ambito di Altraonda Festival. Il vincitore di Sanremo, il genovese Olly, non sarà invece sul palco della sua città, dove si è già esibito però in diverse occasioni, così come Bresh.

