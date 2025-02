Follo, mozione di Bertoni sul Tpl: “Amministrazione agisca nei confronti della Regione per modifica ripartizione risorse”

Mozione a tema trasporto pubblico locale presentata a Follo dal consigliere comunale Sandro Bertoni. Con il documento l’esponente dell’opposizione intende impegnare il sindaco Rita Mazzi e l’amministrazione comunale “a farsi parte attiva nei confronti della Provincia – scrive Bertoni – nella sua qualità tanto di azionista di Atc Esercizio quanto parte dell’assemblea dei sindaci; ad agire nei confronti della Regione affinché sia modificata la ripartizione delle risorse aggiuntive destinate al trasporto su gomma del territorio spezzino, così da prevedere, nella nuova formulazione, una quota del 13 per cento del totale (come assegnata in passato) e non del 4,4 per cento come oggi prefigurato”; e ancora, prosegue il testo, a impegnare Palazzo civico a “pretendere da Atc esercizio, in sede di assemblea dei sindaci, una pianificazione strutturata e tale da rilanciare il servizio di Tpl spezzino secondo una visione che lo adatti ai cambiamenti della città e della provincia, alle abitudini dei cittadini e, in generale, alle nuove esigenze del territorio; unitamente ad un piano economico finanziario che abbia l’obiettivo di invertire il generale trend dei bilanci degli ultimi anni e fornire invece una prospettiva di solidità e sostenibilità economica”.

“Si impegna altresì il Comune di Follo – conclude l’impegnativa della mozione -, in qualità di azionista e membro della assemblea dei sindaci, che esercita il controllo analogo, a farsi carico di evidenziare la disorganizzazione interna del personale e l’assenza di politiche finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro; a far sì che Atc Esercizio, in qualità di stazione appaltante della gara del subaffidamento del 30% del Tpl spezzino, pretenda perentoriamente la risoluzione delle problematiche tutt’oggi presenti ed il rispetto di tutti gli obblighi del contratto di gara attualmente in capo ai nuovi gestori”.

