Genoa, Vieira: “Oggi l’Mvp è la squadra, gestito bene il periodo difficile durante la partita”

Genova. Terza partita di fila in casa in cui il Genoa non subisce gol. Non succedeva dal 2010. Però Patrick Vieira mantiene i piedi per terra, nonostante a metà febbraio la squadra abbia già 30 punti. “Non siamo ancora salvi lo dico anche stasera. Era una partita importantissima, prendere tre punti era il nostro obiettivo, abbiamo fatto un passo in avanti e ci sono ancora tanti punti da prendere. La cosa che mi piace è che abbiamo gestito il periodo difficile durante la partita, era difficile fare due o tre passaggi. Noi eravamo sotto pressione eppure siamo rimasti calmi e organizzati. I giocatori subentrati hanno portato qualità ed energia per portare la squadra alla vittoria. Per me l’mvp è stata la squadra”.

La strategia, rivela il mister, era di contenere il Venezia poi inserire giocatori veloci: “Loro hanno creato soprattutto nel primo tempo delle situazioni in cui potevano fare gol. Hanno fatto la loro partita. Siamo andati sotto pressione più per meriti del Venezia. Noi li aspettavamo hanno fatto una buona scelta anche i nostri 4 difensori. Volevamo giocare un po’ più da dietro sottopressione. Se non si può giocare meglio cercare i nostri attaccanti saltando il centrocampo”.

» leggi tutto su www.genova24.it