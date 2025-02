I sindacati: “Il contratto della sanità privata fermo da 6 anni, quello delle Rsa da 13. La Regione risolva questa vergogna”

Liguria. “Il contratto della sanità privata (Aiop-Aris) è bloccato da 6 anni, quello delle residenze per anziani accreditate con Regione Liguria addirittura da 13: si tratta di una vergogna inaccettabile che va superata velocemente”. Così in una nota Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl.

“Le trattative condotte a livello regionale continuano ad essere infruttuose per responsabilità delle associazioni padronali del settore che non intendono riconoscere ai propri dipendenti i diritti derivanti dal contratto di lavoro. Le associazioni datoriali con questo atteggiamento calpestano da troppi anni la dignità di oltre 3 mila lavoratrici e lavoratori del settore in Liguria e 200 mila a livello nazionale, ignorando totalmente il loro valore, l’impegno giornaliero e l’importanza di una professione che ha a che fare con la cura delle persone fragili. Lavoratrici e lavoratori non possono più attendere: serve un intervento istituzionale per riaprire i tavoli di contrattazione e garantire condizioni di lavoro dignitose per tutti coloro che operano in un settore così impegnativo ed essenziale per il benessere collettivo”.

