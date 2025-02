Albisola Superiore. Nel football americano l’esperienza conta più che in ogni altro sport e alla prima in IFL per i Pirates non poteva capitare di peggio che i vicecampioni d’Italia, i Guelfi Firenze.

Soprattutto nel primo quarto (28-0) i pirati cedono il passo ad una franchigia costruita per arrivare fino in Ohio, ovvero fino al gran ballo italiano.

