Nuova scuola, Pd e Sarzana Protagonista: “Il tempo dello scaricabarile è finito, sindaco e giunta diano spiegazioni”

“Dopo mesi di propaganda martellante, è arrivato il momento di fare chiarezza. Dare una nuova scuola alla città è un traguardo al quale tutti guardiamo con impazienza. Nondimeno, proprio l’importanza della questione e la quantità ingente delle risorse destinate impongono una verifica scrupolosa e puntuale del percorso e delle relative responsabilità”. Inizia così l’intervento dell’opposizione che, con i consiglieri di Pd e Sarzana Protagonista, chiede di fare luce su quanto sta accadendo alle Poggi. “Dopo le ripetute sollecitazioni delle famiglie, degli insegnanti e ora anche del Dirigente Scolastico, sulle condizioni del nuovo plesso occorre un’operazione trasparenza. Trasparenza – sottolineano i consiglieri – che finora è stata negata dall’Amministrazione Comunale, come dimostra la mancata risposta all’interrogazione presentata dal Partito Democratico lo scorso 19 dicembre. Nessun riscontro nonostante il sollecito inoltrato prima della fine di gennaio. Da quella interrogazione si attendevano chiarimenti sulla convivenza tra scuola e cantiere e sulle diverse criticità emerse e già segnalate dalla stampa. Ma non solo: abbiamo chiesto spiegazioni sulla delibera di giunta dello scorso 9 agosto, con cui si prendeva atto dell’accordo bonario fra la Stazione Appaltante IRE, la quale agisce per conto del Comune, e l’impresa appaltatrice. Nelle carte si parla di ‘gravi ritardi, a giudizio del Direttore dei Lavori e del R.U.P.’ e di ‘carenze organizzative ed operative’, come anche di ‘carenze progettuali e difetti della Direzione Lavori’ lamentati dalla ditta esecutrice. Disfunzioni tali da giustificare l’accumulo di penali e riserve milionarie. L’accordo bonario avallato dalla Giunta è intervenuto per garantire l’inaugurazione parziale del plesso anche in presenza di tali ritardi e carenze, entro l’inizio dell’anno scolastico. A quale prezzo? È scritto negli atti: la mancata applicazione delle penali da ritardo contrattualmente previste, lo stralcio delle migliorie offerte in sede di procedura di aggiudicazione, la mancata esecuzione di alcune lavorazioni. Quali lavorazioni? Anche questo è messo nero su bianco: le lavorazioni contrattuali relative alle sistemazioni esterne ed a parcheggio dell’area ex skate-park (copertura parcheggio interrato), e alla demolizione del blocco Carducci. Chi eseguirà questi lavori? Con quale aggravio di costi e tempi per la collettività? Ma soprattutto: perché il dispiegamento ingente di attenzioni e risorse, costantemente rivendicato dalla giunta regionale e da quella comunale, non ha saputo prevenire una tale situazione? Si è arrivati così all’accordo bonario, un compromesso al ribasso”. Per gli esponenti dell’opposizione si è trattato quindi di “Una scelta amministrativa lucidamente pianificata: inaugurare la scuola a cantiere aperto, senza collaudi, senza sicurezza, mettendo in conto gli inevitabili disagi, solo per assicurare alla sindaca Ponzanelli e al centrodestra una ribalta in prossimità delle ultime elezioni regionali. Ma il 16 settembre non è stata consegnata una scuola, sono state consegnate delle aule. Sotto il tappeto, in un regime quasi di censura, sono rimaste le preoccupazioni sulla sicurezza, le prescrizioni da ‘stato di emergenza’ sugli spostamenti di alunni e operatori, i disagi del cantiere, i rumori, le polveri e il traffico di addetti e macchinari, durante l’orario scolastico. Riteniamo questo un comportamento molto grave, sommato alle promesse continuamente disattese: si pensi al destino del blocco C, la cui apertura è stata regolarmente annunciata e altrettanto regolarmente rimandata. Vogliamo sperare – concludono – che arrivati a questo punto la sindaca e la giunta abbiano l’onestà intellettuale di scendere a patti con le proprie responsabilità e smetterla di addossare colpe ai sabotaggi dell’opposizione, agli errori dei dipendenti o alle scelte della comunità scolastica. Il tempo dello scaricabarile è finito, crediamo che sia arrivato il momento delle risposte e del confronto. Proprio quello che è mancato fin dalla fase della progettazione di questo intervento, troppo importante per essere piegato alla propaganda politica di una parte”.

L’articolo Nuova scuola, Pd e Sarzana Protagonista: “Il tempo dello scaricabarile è finito, sindaco e giunta diano spiegazioni” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com