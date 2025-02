Palazzo della Rovere a Savona, ecco la fondazione che gestirà il futuro polo culturale

La Giunta comunale di Savona ha approvato l’atto di indirizzo per la costituzione di una Fondazione di Partecipazione come modello gestionale per Palazzo della Rovere, luogo cruciale nel dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura, pensato come hub culturale del Nord Ovest.

Una scelta strategica che punta a garantire una gestione sostenibile e condivisa del futuro cuore culturale della città, con l’obiettivo di coinvolgere partner pubblici e privati, ma che si dà anche l’obiettivo di creare un soggetto capace di portare avanti progettualità culturali e sociali di alto profilo e di rilevanza nazionale.

» leggi tutto su www.ivg.it