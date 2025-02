“Parliamo di migranti che arrivano in Italia, ma ci sono 40 milioni di sfollati dentro l’Africa”

Rete spezzina Pace e Disarmo invita tutta la cittadinanza al 132° presidio “Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace” lunedì 17 febbraio alle 17 in piazza Mentana. “Dopo il presidio dedicato alla guerra che è tornata nella Repubblica Democratica del Congo, nel presidio del 17 febbraio torneremo a parlare delle guerre in Africa, anche se una disamina esaustiva di questo argomento non è possibile nello spazio di due comunicati stampa e di due presidi”, scrivono gli organizzatori.

“Le tantissime risorse dell’Africa – dall’oro e pietre preziose al petrolio e alla sovrabbondanza di minerali come il coltan il cobalto il nichel, il litio oggi indispensabili al mondo industrializzato – anziché essere una grande ricchezza, un volano per la sua economia, sono, insieme alla sete di potere, causa della maggior parte delle guerre, sia tra nazioni confinanti e rivali, sia tra fazioni all’interno delle nazioni. Da tempo la Cina, la Russia, la Turchia, e i paesi europei sono coinvolti in una gara per accaparrarsi queste risorse, e nei paesi fornitori sempre più si creano legami tra sfruttamento delle risorse, conflitti, corruzione ed estrema povertà.

