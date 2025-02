Politiche abitative: Liguria e Lombardia insieme per condividere strategie sul tema casa

Liguria. Si è svolto questa mattina nella sede di piazza De Ferrari un incontro tra l’assessore regionale alle Politiche abitative della Regione Liguria Marco Scajola, in qualità di coordinatore del tavolo delle regioni dedicato al tema, e l’assessore alla Casa della Regione Lombardia Paolo Franco. Durante la riunione è stato fatto un confronto sulle rispettive pratiche e sulle strategie future, con al centro il potenziamento dell’offerta, attraverso risorse nazionali ed europee, in grado di sostenere un adeguato piano di recupero e acquisto di nuovi alloggi.

