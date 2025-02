Ponzanelli: “Area Enel può diventare simbolo di rigenerazione urbana e impegno collettivo”

“L’area Enel si candida a diventare un’area green di riferimento, dove la cooperazione e la sinergia tra enti locali, associazioni e imprese possano essere il motore per lo sviluppo di nuove opportunità. La collaborazione tra le diverse realtà del territorio sarebbe essenziale per promuovere progetti condivisi che puntino alla sostenibilità ambientale e all’innovazione tecnologica. In un contesto in cui la transizione ecologica e digitale rappresentano priorità strategiche, l’area potrebbe diventare un simbolo di rigenerazione urbana e di impegno collettivo”. Così Francesco Ponzanelli, commissario provinciale Udc La Spezia, che aggiunge: “Questo progetto, ancora in fase di definizione, ha il potenziale per diventare un modello esemplare per la nostra regione, evidenziando come l’unione e la collaborazione possano generare risultati tangibili e sostenibili a beneficio di tutti”.

