Rapallo: alla Marconi biblioteca scolastica (con 2.700 volumi) aperta al pubblico

Da Andrea Bocca, Presidente Comitato Genitori dell’Istituto scolastico Rapallo-Zoagli

L’istituto comprensivo Rapallo Zoagli, in collaborazione con il Comitato Genitori e con il patrocinio del Comune

di Rapallo, ha deciso di aprire al pubblico la biblioteca scolastica per ragazzi “Aria di Lettura”, situata nel plesso Marconi-Scocco, via Ferretto 4, Rapallo.

Si tratta di una biblioteca molto fornita, che conta più di 2700 volumi, e specializzata nella letteratura per l’infanzia; grazie ad iniziative quali “ioleggoperché”, alla costante collaborazione con autori e illustratori nell’ambito del progetto “Ad Alta Voce”, alla dedizione degli insegnanti che vi investono tempo e attenzioni e alle donazioni delle famiglie, la biblioteca si è arricchita di libri e albi illustrati, recenti, di qualità, Italiani e in varie lingue originali.

Vista l’importanza del patrimonio librario e la momentanea chiusura della Biblioteca Comunale di Rapallo, si è deciso di offrire la possibilità a chiunque di frequentare la nostra biblioteca scolastica e di prendere libri in prestito.

Grazie ad alcuni genitori volontari, la biblioteca sarà aperta ogni giovedì dalle 16.30 alle 17.30, a partire dal 20 febbraio.

