Rapallo: la rassegna “Ad alta voce” sarà ospitata a Villa Queirolo

Quest’anno, data la chiusura della biblioteca internazionale, la rassegna “Ad alta voce”, promossa dal Comitato Genitori dell’Istituto comprensivo Rapallo-Zoagli, sarà ospitata a Villa Queirolo, prevedendo eventualmente anche incontri in piazza Venezia e al Chiosco della Musica. La giunta comunale ha concesso il patrocinio e la gratuità della villa, considerata “la valenza culturale e didattica dell’iniziativa, che le attività che verranno realizzate saranno tutte ad ingresso gratuito e vedranno la partecipazione di illustri scrittori per ragazzi oltre a narratori, musicisti, illustratori e vista l’importanza del coinvolgimento del mondo scolastico e considerato che l’attività non ha scopo di lucro”.

