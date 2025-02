Riserva Unesco Appennino cerca candidature per creare calendario eventi sportivi all’aperto

La Riserva di Biosfera Unesco Appennino tosco – emiliano ha avviato, negli ultimi mesi del 2024, il tavolo di lavoro intitolato “Sport&Biosfera”, dedicato alle discipline sportive all’aria aperta. A seguito di alcuni incontri con operatori e stakeholder del settore, è arrivata la decisione di creare un calendario di eventi sportivi outdoor promossi dalla Riserva stessa. A tal proposito, è aperta una sessione di candidatura per tutti i soggetti organizzatori di eventi sportivi outdoor che si svolgono tra il 1 giugno 2025 e il 31 maggio 2026 sul territorio (anche parzialmente) della Riserva della Biosfera per candidarli affinché vengano inseriti in un calendario che la Riserva promuoverà diffusamente. Per inviare la candidatura è sufficiente compilare questa scheda e inviarla a biosfera@parcoappennino.it entro e non oltre il 31 marzo 2025. Saranno inseriti nel calendario eventi sportivi che rispondono a sei obiettivi: cultura ed educazione, rilievo, ridotto impatto ambientale, coinvolgimento dei giovani, destagionalizzazione e delocalizzazione, coinvolgimento delle comunità locali. Per un approfondimento, è possibile consultate la notizia integrale sul sito della Riserva.

Il territorio della Riserva raccoglie ottanta comuni divisi tra sei province e tre regioni, con la Liguria e lo Spezzino rappresentati dal comune di Luni. Per la provincia di Massa-Carrara ecco invece i comuni lunigianesi di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

