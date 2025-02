Genova. Intervento dei vigili del fuoco lunedì mattina in via Pierino Negrotto Cambiaso per alcuni rami pericolanti e a rischio crollo.

La squadra di Bolzaneto è intervenuta su richiesta della polizia locale per mettere in sicurezza gli alberi e rimuovere i rami, che impedivano il passaggio dell’autobus.

» leggi tutto su www.genova24.it