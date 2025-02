Sestri Ponente continua tremare: Assoutenti in presidio. E domani assemblea su integrazione e sicurezza

Genova. Non di fermano i disagi degli abitanti di Sestri Ponente, da mesi alle prese con il cantiere per il ribaltamento a mare di Fincantieri i cui lavori per le palificazioni delle nuove banchine stanno letteralmente facendo tremare case e palazzi. E dopo l’incontro pubblico tra residenti e amministrazione civica dello scorso 22 gennaio, continua la mobilitazione.

Ad oggi sono due le principali strade intraprese dai sestresi: dopo diverse assemblee e incontri pubblici, infatti, nella bagarre si è inserita Assoutenti che ha fatto partire una campagna di adesioni per un comitato di danneggiati, con l’obiettivo di aprire un tavolo di negoziazione con Autorità di Sistema Portuale, titolare del progetto, per arrivare ad attivare un protocollo risarcitorio per recuperare i danni subiti. Nei prossimi giorni la associazione farà partire un presidio giornaliero fisso, dalle ore 8 alle 9 e dalle ore 17 alle 18, davanti a Palazzo San Giorgio, “durante il quale verranno ritrasmessi i rumori che tutti i giorni sono obbligati a sopportare i cittadini di Sestri ponente interessati dai lavori”. Per il prossimo 27 febbraio Assoutenti ha poi organizzato una manifestazione di protesta tra le vie del quartiere.

» leggi tutto su www.genova24.it