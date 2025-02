Dall’ufficio stampa Confesercenti Genova

L’appuntamento mensile con “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare organizzato da Confesercenti Genova con il patrocinio del Comune di Chiavari, è per sabato 22 e domenica 23 febbraio con le immancabili bancarelle di prodotti tipici, a chilometro zero e igp, allestiti lungo via Rivarola da decine di espositori.

