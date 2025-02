Vela, Invernale del Tigullio: festa per Chestress3, Sease, Aria, Hell Cat e Mary Star of the Sea

Lavagna. Sono Chestress3 (ORC A-B), Sease (ORC C), Aria (Libera A), Hell Cat (Libera B) e Mary Star of the Sea (J 24) i vincitori del 49° Campionato Invernale del Tigullio, la rassegna di vela d’altura in programma sino al 16 febbraio 2025 con organizzazione a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico S.Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S.Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, Yacht Club Chiavari, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.

Tre prove nel sesto e ultimo fine settimana di una competizione entrata sempre più nel cuore degli amanti della Vela d’Altura. Sedici prove in totale, a dimostrazione delle condizioni ideali delle acque di Lavagna, area dedicata a campi di regata sempre più tecnici e a percorsi di forte gradimento per armatori ed equipaggi. “Portiamo felicemente a termina anche questa quarantanovesima edizione e desidero condividere questa soddisfazione con tutto lo staff del Comitato Organizzatore – afferma Franco Noceti, presidente del COL – Abbiamo assistito a regate equilibrate e combattute, e concluso con gli applausi a tutti i vincitori proclamati oggi in occasione nella cerimonia di premiazione”.

» leggi tutto su www.genova24.it