Affondamento navi Marina dismesse, Regione si impegna a verificare spiragli normativi

Approvato oggi in consiglio regionale un ordine del giorno che impegna il presidente Bucci e la sua giunta “a verificare l’esistenza delle condizioni giuridiche per rendere compatibile l’affondamento controllato (scuttling) dei mezzi nautici della Marina Militare, ovvero creare nuovi e diversi presupposti per consentire l’effettuazione di tale pratica in compatibilità con il sistema legislativo regionale”, si legge nell’odg. Proposto e illustrato dal consigliere Alessandro Bozzano, del gruppo Vince Liguria – Bucci presidente (sottoscritto anche dai colleghi di gruppo Matteo Campora e Federico Bogliolo), il documento rileva che attraverso lo scuttling il naviglio a fine corsa potrebbe essere “valorizzato, sia dal punto di vista tecnico (palestre per addestramento di corpi specifici – carabinieri subacquei Comsubim- capitaneria di porto, Marina Militare), sia da quello turistico attraverso il conferimento dei vari brevetti PADI, nonché delle attrazioni che esse potrebbero significare per il mondo delle immersioni, unitamente alla parziale protezione della costa dalle furie del mare”, questo “compatibilmente con il necessario preliminare studio del golfo e garantendo attraverso i relativi accorgimenti già previsti dalla pratica la massima tutela ambientale”. Segnalando altresì che la dismissione di queste navi “attraverso la loro collocazione in secca rappresenta un costo per la demolizione e lo smaltimento, di talché esse rappresentano un patrimonio a perdere che lo scuttling potrebbe riqualificare”.

“Ci riproviamo, anche in questa legislatura – ha esordito illustrando l’odg il consigliere Bozzano, con riferimento al documento sul medesimo tema presentato e approvato nel 2021 -. Sarebbe opportuno davvero cercare di trovare una soluzione per valorizzare questo nostro patrimonio. Tutti i paesi che hanno provato a effettuare l’affondamento di navi o comunque di mezzi dismessi della Marina hanno trovato un ritorno fantastico dal punto di vista del ripopolamento del mare, perché tali mezzi, opportunamente bonificati, risultano essere tane per pesci; possono inoltre funzionare dal punto di vista turistico per le immersioni; possono insomma avere una seconda vita e questo obbiettivo varrebbe la pena conseguirlo e percorrerlo. Credo che non ci sia una potestà legislativa concorrente tra la Regione e lo Stato, tanto che ritengo che la potestà sullo scuttling possa anche essere esercitabile dalla Regione, però, onde evitare possibili e probabili conflitti costituzionali, si potrebbbe pensare di qualificare – e questa sì che è una prerogativa della Regione – questo materiale ritenuto oggi rifiuto in maniera diversa: così si potrebbe cercare la compatibilità con il suo riutilizzo, senza dismissione totale e distruzione. Credo che sia uno sforzo che Regione debba fare per la Marina militare, perché la distruzione di una nave è anche un problema sotto il profilo sentimentale di tutti noi, e poi per cercare di ottimizzare questo patrimonio e dargli una seconda vita”. Quindi il parere della giunta, affidato all’assessore regionale all’Ambiente, lo spezzino Giacomo Giampedrone. Osservato che “già nella passata legislatura questa giunta aveva dato parere favorevole a trovare una dimensione normativa che consenta un modo per poter quantomeno facilitare lo scuttling“, l’assessore ha poi fatto alcune precisazioni normative, affermando che la materia in questione è sostanzialmente regolamentata all’interno Testo unico dell’ambiente, in cui “il naviglio, in quanto dismesso, è classificato come rifiuto. Quindi – ha detto Giampedrone – è qua che si può provare a trovare una eventuale soluzione, non credo solo ed esclusivamente con una interpretazione di norma regionale”. Ad ogni modo, sottolineando che “l’aula è sovrana”, l’assessore ha conclido: “Come giunta esprimo parere favorevole a questa nuova possibilità di approfondire l’argomento. Non che questa sia già la strada per arrivare all’obiettivo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com