Albenga, spacciatore arrestato a Campochiesa: decisive le segnalazioni del Comitato di Controllo del vicinato

Albenga. Ha tentato di scappare alla vista degli agenti, ma è stato arrestato. In manette è finito E.F.K. classe 1987 trovato in possesso di 14 dosi di cocaina e 5 di hashish, oltre a 2 telefoni cellulari utilizzati per l’attività di spaccio e 1.700 euro in contanti frutto dell’attività criminosa.

L’operazione ha avuto origine dalle segnalazioni dei residenti di Campochiesa ed in particolare grazie alle segnalazioni accurate e precise del Comitato di Vicinato, e ha visto gli agenti della polizia locale operare in borghese nelle zone segnalate.

