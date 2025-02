Alpinismo e vette: al Cinema Italia il Cai di Sarzana incontra Riccardo Bergamini

La sezione di Sarzana del Club Alpino Italiano ha organizzato per il 26 febbraio una serata dedicata all’alpinismo d’alta quota. Al Cinema Italia di Sarzana, alle 21, sarà proiettato un filmato che documenta l’esperienza di Riccardo Bergamini sulle vette di oltre ottomila metri. Bergamini sarà presente in sala per un’intervista, durante la quale condividerà le sfide e le emozioni vissute durante le sue imprese. L’evento, intitolato “Oltre i Limiti”, sarà moderato da Edoardo Ratti del Comitato Scientifico Cai Sarzana. L’ingresso è gratuito.

