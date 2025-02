E’ morto in Olanda Frits Bolkestein, aveva 91 anni. Il suo nome è legato ad una delle direttive europee più discusse che ha sconvolto la vita dei balneari italiani. Una normativa tutt’ora non applicata e motivo di centinaia di ricorsi al Tar in tutta Italia e di sentenze del Consiglio di Stato.

