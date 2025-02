Barriere architettoniche uffici postali, Regione manderà segnalazione a direzione spezzina Poste

Una segnalazione della Regione alla direzione spezzina di Poste italiane e lavorare al potenziamento dei Clibas, Centri liguri per il benessere ambientale e sociale: questo l’impegno che l’assessore regionale alle Politiche sociali, Marco Scajola, ha garantito stamani in aula rispondendo a un’interrogazione del consigliere Davide Natale a tema barriere architettoniche negli uffici postali della Spezia e provincia (oggetto di un recente presidio; qui la replica delle Poste). “E’ ovvio che la giunta regionale non ha una competenza diretta in questo campo – ha detto l’esponente Pd illustrando la sua interrogazione -, ma è altrettanto ovvio che di fronte alle risposte che la Consulta provinciale disabili ha avuto dalla direzione provinciale dalle Poste stesse – una dilatazione dei dempi e una sottovalutaizone, a mio parere, della problematica – serve, accanto a un’azione delle amministrazioni comunali, anche un’azione importante della Regione. L’ufficio postale costituisce un servizio vitale e il fatto che ci siano in queste strutture barriere che impediscono a tanti nostri concittadini di poter usufruire del servizio rappresenta un aspetto di incivilità”. Quindi la risposta dell’assessore. “Come segnalato dal consigliere, non ci può essere un diretto impegno della Regione, qualcosa però si deve e si può fare”, ha premesso Scajola. “Quello che potrò fare innanzitutto al più presto, personalmente e come Regione, alla luce dell’interrogazione – ha aggiunto – è una nota alla direzione di Poste italiane della Spezia per segnalare che in aula è stato dibattuto il tema e invitandoli a provvedere nel più breve tempo possibile a superare questa situazione di disagio che viene creata a molti cittadini spezzini, e ovviamente la nota la manderei in conoscenza anche al ministero dell’Economia e delle Finanze, da cui dipende l’organizzazione di Poste”. E l’assessore, per affrontare la questione, ha delineato altresì quale via da battere “lavorare e fare un po’ il punto per potenziare i Clibas, che potrebbero essere utili anche per queste situazioni”, realtà di informazione e consulenza gratuita “che stanno funzionando molto bene e che lavorano molto insieme ai comuni – ha osservato -; certamente dobbiamo potenziarli e aiutarli a crescere”. Acronimo, Clibas, che come detto sta per Centri liguri per il benessere ambientale e sociale, annoverati da Scajola nella sua risposta quale uno dei frutti del confronto con la Consulta disabili ligure, che l’assessore ha ringraziato, evidenziando che “diversi provvedimenti e iniziative sono merito delle loro proposte”.

Nella sua replica, Natale ha espresso soddisfazione: “L’obbiettivo della mia iniziativa era proprio questo: sensibilizzare le Poste anche attraverso la Regione affinché mettano fine a questa situazione”.

