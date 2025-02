Barriere autostradali mancanti, Cassazione conferma danno da rumore. Assoutenti: “Ora richieste di risarcimenti per tutti”

Genova. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 631 del 2025, ha riconosciuto in via definitiva il danno da rumore autostradale, condannando la società Autostrade per l’Italia a risarcire con circa un milione di euro una famiglia residente a Varazze (Savona), la cui abitazione è situata in prossimità della A10.

In particolare la Terza sezione civile della Cassazione, presieduta dalla giudice Antonietta Scrima, ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Genova, che condannava Aspi a risarcire la famiglia per il danno esistenziale subito a causa dei rumori provenienti dall’autostrada, sprovvista nel tratto interessato di barriere fonoassorbenti, e per il deprezzamento di valore dell’abitazione, calcolato in circa 1 milione di euro. Per la Cassazione infatti, si legge nell’ordinanza, “il diritto fondamentale alla salute” è da considerarsi “valore prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita”.

