Camogli: Luisa Rognoni Apedistri espone a Calais e Genova

Dal 26 febbraio al 16 marzo si è aperta a Calais presso la galleria Caléidoscopes “Carte blanche”, una mostra che nasce come collaborazione tra Luisa Rognoni Apedistri (di Camogli), Fulvio Ioan (di Imperia) e Benoît Saison (di Calais). I tre artisti hanno lavorato insieme a Calais nei mesi di dicembre e gennaio, patrocinati dalla galleria, ed hanno prodotto una serie di opere realizzate in incisione e pittura che sono state poi esposte alla mostra. L’evento ha avuto molta risonanza nella città, presentando per la prima volta in Francia il lavoro dei due artisti italiani. Sempre nell’ottica dello scambio, la mostra aprirà dal 25 febbraio a Genova presso il Centro SMacc di Via Cairoli dove, ancora una volta, gli artisti collaboreranno per la realizzazione di un progetto comune.

Luisa Rognoni Apedistri, nata e cresciuta a Camogli, ha studiato al Liceo Artistico Luzzati di Chiavari e poi all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. Dopo molte esperienze sia in campo artistico che nella realizzazione di laboratori creativi, ha poi continuato il suo percorso come insegnante presso il Liceo Artistico Barabino di Genova dove prosegue il percorso artistico e lavorativo all’insegna della ricerca figurativa e della condivisione.

