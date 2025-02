Genova. Allarme la scorsa notte sulla A12, dove, all’altezza di Rapallo, gli automobilisti di passaggio hanno segnalato la presenza sulla carreggiata di un capriolo deambulante sulla sede stradale.

L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti mettendo in salvo l’animale. Non si sono registrati particolari disagi per il traffico, con la Genoa-Livorno praticamente deserta.

