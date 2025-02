Comuni: quelli levantini che devono distinguersi dalle omonimie

In Italia non ci sono altri Comuni che si chiamano Casarza e Favale; potrebbero quindi eliminare dal nome l’aggettivo Ligure e la specificazione di Malvaro. Dal 1926, quando Sestri Ponente fu inglobata nella “Grande Genova”, anche Sestri è l’unico Comune italiano con tale nome; la dizione ligure è comunque necessaria per non creare confusione. Avegno è unico in Italia, ma ha un Comune omonimo in Svizzera.

Pieve (Ligure) deve distinguersi tra 10 Comuni che hanno lo stesso nome, oltre ad una cinquantina di frazioni in tutta Italia; Santo Stefano (d’Aveto) deve differenziarsi tra 8 Comuni che portano lo stesso nome; Santa Margherita (Ligure) e San Colombano devono identificarsi tra tre Comuni omonimi. Infine Varese (Ligure) deve specificare di non essere il capoluogo lombardo.

