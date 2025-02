Fallimento US Albenga, l’ex presidente Marinelli: “Tutti sapevano, tifosi e sindaco. Se i genitori pagano perché i figli giochino in Serie D normale finisca così”

Parla a ruota libera e senza peli sulla lingua Simone Marinelli. L’ex presidente del Savona e dell’Albenga è intervenuto nelle ore seguenti a quella che può essere definito senza troppe remore come il fallimento del club ingauno. La rinuncia alla partita contro la NovaRomentin ha provocato l’esclusione dal campionato, ufficializzata proprio oggi (qui). Niente prima squadra, niente juniores, niente settore giovanile. Dirigenza rarefatta come raccontato a più riprese in questi mesi. Marinelli ripercorre i giorni del passaggio del club dalla sua presidenza a quella della cordata (“mi fa ridere chiamarla cordata” afferma) rappresentata da Guido Bottega e Santi Cosenza. Gruppo che ha poi di fatto aperto la strada alla gestione di Nicola Bisazza e di Christian Candela. Perché, però, accettare di lasciare in mani a detta stessa di Marinelli poco sicure il club? “Non avevo alternative visto il mio lavoro di tipster, ma ho fin dai primi giorni avvistato il sindaco Riccardo Tomatis della situazione“.

“Fa sempre dispiacere quando nel calcio succedono queste cose – esordisce Marinelli –. Quando le persone prendono in giro per mesi e per anni i tifosi e la gente che ha a cuore qualcosa. Si sapeva già dall’anno scorso che sarebbe finita così. Anzi non so come sia stato possibile che non sia finita così lo scorso anno”.

