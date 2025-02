Frasi choc in consiglio regionale, Aned Savona-Imperia: “Affermazioni di cattivo gusto e fuori luogo”

Liguria. “Abbiamo appreso in questi giorni dai giornali le dichiarazione del consigliere regionale ligure del Movimento cinque stelle Stefano Giordano che riportiamo in calce ‘Piace al centrodestra bruciare, sembra di essere ritornati al perdiodo buio della Seconda Guerra Mondiale’ Riteniamo che tale frase sia del tutto fuori luogo soprattutto se si vuole creare un parallelismo tra un eventuale procedimento amministrativo della giunta regionale e il periodo oscuro dei campi di sterminio nazisti dove le persone venivano incenerite da un progetto di sterminio di massa organizzato dai nazifascisti”.

Lo dichiara il presidente Simone Falco a nome della Sezione ANED ets di Savona – Imperia: “Naturalmente come ssociazione non ci esprimiamo su tale provvedimento, ma riteniamo che tale affermazioni siano non solo di cattivo gusto ma soprattutto non indicate nella discussione politica, da qualunque parte provengano”.

