Gianfranco Cunsolo presenta il suo ultimo libro al Nuovo Spazio Barontini

Venerdì 21 febbraio alle ore 21.00 presso il Nuovo Spazio Barontini di Sarzana ci sarà la presentazione del libro di Gianfranco Cunsolo “Il sistema patologico e la società liberata, i segreti della conoscenza e la gioia della scoperta”. L’evento comprende la lettura di alcuni brani del libro da parte di Gian Luigi Ago e Giuliana Burzi con interventi musicali di Gian Luigi Ago. Gianfranco Cunsolo è autore di libri di narrativa e scientifici, di articoli e saggi, conduttore di trasmissioni radiofoniche ed è impegnato nel sociale, è professore e ingegnere. E’ proprio questa diversità di interessi e di professionalità che emerge con forza dalle pagine della sua opera letteraria, anch’essa varia, e che spazia dall’umanesimo allo scientifico, dalle avventure attraverso il mondo alla riflessione mai gratuita e sempre al momento giusto, al suo amore per la vita e per un mondo meno patologico appunto, come è nel titolo del libro. L’autore si chiede se è un mondo normale questo, che costruisce per distruggere e uccidere invece che per aumentare il nostro benessere e per la nostra felicità. No, noi ci meritiamo un destino migliore, se non altro perché la storia umana è stata così ricca di persone generose e ricche di ideali, di capolavori immortali e per l’incomparabile bellezza della natura”. Come si sente leggendo il suo libro, Gianfranco Cunsolo porta dentro, oltre alla sua empatia, una trama avvincente di viaggi avventurosi attraverso il mondo ed esperienze di vita non comuni per la loro diversità di situazioni e ambienti, che ci fanno riflettere e ci aprono una nuova visione del mondo più serena e realizzante oggi, nella nostra vita, non rimandabile al sole dell’avvenire.

