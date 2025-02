Gronda, Salvini: “I soldi ci sono abbondantemente, Autostrade reinvesta gli utili in Liguria”

Genova. I soldi per la Gronda “ci sono abbondantemente”. Lo garantisce il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine del sopralluogo al cantiere del nodo ferroviario di Genova: “Questo l’ho ribadito ad Autostrade per l’Italia: una società che fa utili per 900 milioni all’anno sono sicuro che avrà il buon senso e il buon gusto di distribuirne solo una parte agli azionisti e di reinvestire sul territorio, a partire dalla Liguria, la maggior parte di questi utili, perché a fare l’imprenditore così son buono anch’io”.

I costi totali dell’opera, dopo l’aggiornamento del progetto, non sono più stati quantificati, ma le stime parlano di 6-7 miliardi di euro (nel 2019 si parlava di 4,7 miliardi), circa un sesto degli investimenti previsti nel piano economico-finanziario di Autostrade. L’idea, per evitare aumenti eccessivi dei pedaggi, era quella di spalmare la cifra sulla vita utile delle opere, anche andando oltre la durata della concessione. Ma le parole di Salvini sono ancora più tranchant nei confronti della concessionaria.

