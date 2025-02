Lavori in piazza Valerga, Nuova Grande Loano all’attacco: “Dall’amministrazione Lettieri scarsa attenzione per il verde pubblico”

Loano. “Che Loano avesse bisogno di lavori, nessuno lo contesta. Forse i tempi? Ma bene che finalmente si facciano. Altrettanto doveroso sottolineare però che questa amministrazione abbia veramente poca cura del verde pubblico”. Ne sono convinti i consiglieri di minoranza di “Nuova Grande Loano”

Secondo la capogruppo Luana Isella ed i suoi colleghi, a conferma di questa “scarsa attenzione” per il verde pubblico ci sono “le numerose interpellanze fatte per esempio dal consigliere Francesca Munerol negli ultimi 3 anni. Tutte con risposte piuttosto discutibili, a volte cadute nel dimenticatoio. Come non ricordare la contestazione che abbiamo fatto per il progetto della passeggiata di ponente, ancora da terminare, ma con un’idea di verde pubblico piuttosto discutibile”.

