Meteo: giornata nuvolosa sulla Liguria e si protrae la parentesi fredda

Liguria. Si protrae anche in questi primi giorni della settimana la parentesi fredda sulla nostra regione. Aria fredda affluisce alle medie quote dalla porta della Bora, per poi riversarsi nei bassi strati con sensazione di freddo crescente e ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche dai quadranti settentrionali localmente superiori ai 50 Km/h sulle vallate esposte del Savonese e del Genovesato centro-occidentale in nottata e successivamente a partire dalla tarda serata.

