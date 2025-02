Liguria. Sono 5 le nuove positività alla Peste Suina Africana riscontrate, che fanno salire 1.746 i casi da inizio emergenza.

Tutti i nuovi casi sono stati riscontrati in Piemonte: una in provincia di Alessandria ad Arquata Scrivia (ventitré casi totali); quattro in provincia di Novara: tre a Cerano (sei), una a Trecate (primo caso tra i cinghiali, terzo se si considerano anche gli allevamenti suinicoli). Il totale in regione cresce a 696 casi.

