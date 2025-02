Ponte Morandi, il perito Valentini: “I trefoli erano corrosi, c’erano ferri completamente marci”

Genova. “Vi erano dei trefoli talmente corrosi che abbiamo riempito interi tavolini di ruggine. C’erano dei ferri completamente marci, mi sono anche ferito a un dito ma non ho fatto causa al tribunale”. A parlare in aula rispondendo a uno degli avvocati di Giovanni Castellucci è il perito Renzo Valentini. Sta parlando delle prove effettuate sul concio 13 del reperto 132, l’ultimo ‘pezzo’ che collegava la parte in cima allo strallo della pila 9 del ponte Morandi, collassato il 14 agosto 2018.

Chiaramente quella sulla causa al tribunale è stata una semplice battuta per smorzare le domande dei difensori del principale imputato per il crollo.

» leggi tutto su www.genova24.it