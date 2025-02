Porto, riparte il totonomi per la presidenza: ai nomi spezzini se ne affiancano altri da fuori. Ma a pesare davvero potrebbero essere le compensazioni

Dopo la visita spezzina del viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi della scorsa settimana nel mondo portuale e in quello politico locali è ritornato il fermento. E ovviamente il riferimento è alla corsa per la poltrona di presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale.

Le parole del numero due del ministero guidato da Matteo Salvini hanno tracciato la cornice del quadro, manifestando la disponibilità a valutare un candidato presidente espressione del territorio, ma chiedendo che sia frutto della condivisione di tutti gli ambienti, economici e politici. In caso contrario la decisione sarà in capo allo stesso Rixi, che sceglierà sulla base della competenza e dell’esperienza.

Gli scenari che si prefigurano, quindi, sono di due tipi: da una parte quello di un futuro presidente spezzino, sostenuto dal territorio e conoscitore degli equilibri spezzini e apuani, dall’altra quello di un manager o di un funzionario proveniente da fuori, nominato direttamente dal ministero e pertanto legato a doppio filo al dicastero che, sulla base della riforma più volte illustrata da Rixi, detterà la linea su investimenti e infrastrutture.

Ed è così che nelle ultime ore hanno iniziato a circolare molti nomi, vecchi e nuovi, ognuno caratterizzato dalla possibilità di calzare perfettamente con questa o quella circostanza.

Il nome trasmesso direttamente dagli operatori portuali al presidente della Regione Liguria Marco Bucci, sul quale si è soffermato lo stesso Rixi, chiedendo una maggiore condivisione, è quello di Salvatore Avena, segretario delle associazioni del porto sostenuto da Agenti marittimi, Doganalisti e Spedizionieri. Manca, però, la quadra con la politica locale, e in particolare con Fratelli d’Italia, che non “perdona” il passato da assessore alle Attività produttive e al Turismo nel secondo mandato del sindaco di centrosinistra Massimo Federici.

Sono opposte a quelle di Avena le carte che si potrebbero giocare il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, e quello della Spezia, Pierluigi Peracchini. Il primo cittadino lericino, che non ha centrato l’elezione in consiglio regionale tra le fila di Fratelli d’Italia alla chiamata alle urne di fine ottobre, si avvia a concludere il secondo mandato e il suo nome ha iniziato a circolare come possibile figura ideale per Via del Molo negli ultimi mesi. La nomina sarebbe più politica che tecnica, come nel caso di Peracchini, il cui possibile approdo in Autorità di sistema portuale rimbalzava come ipotesi quasi un anno fa, prima di sparire dai radar. Negli ultimi giorni, però, è ritornato in auge, anche in considerazione della coincidenza di visioni con il vicesindaco Maria Grazia Frijia, deputata e nome di primo piano del partito di Giorgia Meloni sul territorio. Con Fratelli d’Italia alla ricerca di un nome gradito per l’Authority, alcuni hanno visto la possibilità della riproposizione di quanto avvenuto a Genova, dove il sindaco Bucci ha lasciato il Comune e la reggenza al suo vice Pietro Piciocchi, oggi candidato del centrodestra per raccoglierne il testimone. Peracchini, in scadenza nel 2027, potrebbe ricalcare le impronte dell’ex collega, andando a guidare l’Adsp, invece che la Regione.

Non tramonta, e anzi ottiene il sostegno di ambienti economici più vicini al centrosinistra, l’ipotesi di una conferma dell’ex segretario generale e attuale commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale, Federica Montaresi. L’appartenenza al territorio, l’esperienza e la continuità sono i punti a suo favore, mentre il mancato sostegno degli operatori portuali che preferirebbero Avena è da considerare un ostacolo alla sua permanenza.

