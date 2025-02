Cengio. Domenica pomeriggio, presso il campo sportivo “Pino Salvi”, è andata in scena una delle gare valevoli per la ventesima giornata del girone “A” del campionato di Prima Categoria.



Ad affrontarsi sono state Cengio e Baia Alassio Auxilium, formazioni entrambe in lotta per le zone nobili della classifica. La gara, un match combattuto in cui le due squadre nel primo tempo si sono equivalse, ha visto la compagine ospite imporsi con il risultato di 0 a 2.

