Prima Categoria, l’Altarese rialza la testa. Ponte: “14 giorni d’inferno”, Provato: “Fondamentale ripartire”

Due settimane fa una sconfitta inaspettata e fragorosa, 5 a 0 contro l’Imperiese. Due settimane interminabili in casa Altarese per scacciare le scorie di un passivo così pesante. Domenica al Fornaciari il pronto riscatto con la vittoria per 3 a 2 contro l’Oneglia. Tre punti che portano la squadra a quota 24 punti in una posizione tranquilla di centroclassifica a patto che non vi siano altri scivoloni.

L’Altarese va i vantaggio all’8′ del primo tempo con Gagliardi. Lo stesso Gagliardi, al 60′ firma il raddoppio. Poi ben tre goal negli ultimi cinque minuti di partita: all’85’ accorcia Macaluso per l’Oneglia, i giallorossi si rimettono a distanza di sicurezza col rigore trasformato da Puglia al 90′ mentre al secondo di recupero il raddoppio dell’Oneglia con Meda.

» leggi tutto su www.ivg.it